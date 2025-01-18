Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK, evinde Bandırmaspor’u devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekipte Remi Mulumba 64. dakikada kırmızı kart gördü. Erzurumspor FK kalecisi Ataberk Dadakdeniz, 90+13'te Teksüt Bandırmaspor oyuncusu Paulo Rafael Pereira Araujo'nun kullandığı penaltıda gole izin vermedi.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, 33 puanla 4. sırada yer alırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan Teksüt Bandırmaspor 34 puanla 3. sırada.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 90+5 Süleyman Koç), Koray Kılınç (Dk. 90+1 Salih Sarıkaya), Mamba (Dk. 85 Furkan Özhan), Giorbelıdze, Roshı, Mustafa Yumlu, Azubuıke, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+1 Yakup Kırtay), Teklic (Dk. 90+5 Özgür Sert)
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Ndongala (Dk.64 İbrahim Kaya), Sitoe, Paixao (Dk. 74 Araujo), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 78 Diniyev), Berişbek (Dk. 74 Louzif), Mulumba, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 81 Mustafa Yumlu, Dk. 86 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Kırmızı Kart: Dk. 64 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)