Mourinho, soyunma odası koridorunda bayılan güvenlik için sağlık ekibi istedi!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan müsabakada sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu.
Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri 69 ve 71. dakikalarda topu ağlara gönderirken, 74. dakikada da Edin Dzeko'nun kaydettiği golde pası veren isim oldu.
MOURINHO, BAYILAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN SAĞLI EKİBİ İSTEDİ
Jose Mourinho'nun basın toplantısının ardından koridora çıktığı anda bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü. Portekizli teknik adamın seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.