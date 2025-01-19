Mourinho, soyunma odası koridorunda bayılan güvenlik için sağlık ekibi istedi!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan müsabakada sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu.

Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri 69 ve 71. dakikalarda topu ağlara gönderirken, 74. dakikada da Edin Dzeko'nun kaydettiği golde pası veren isim oldu.