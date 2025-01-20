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Giriş Tarihi: 20.1.2025

Eyüp Akdeniz’i farklı seviyor!

TURGUT DOĞAN
Eyüp Akdeniz’i farklı seviyor!
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Eyüpspor evinde ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta da Antalyaspor'u 4-1 yenen İstanbul temsilcisi iki hafta üst üste Akdeniz ekiplerini devirdi. Arda Turan'ın takımına galibiyeti getiren golleri 45+3'te Robin Yalçın, 65'te penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Mame Thiam kaydetti. Ayrıca 21'de Thiam'ın ağlara gönderdiği gol, 4 dakikalık inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Eyüp 33 puana yükselirken, 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanya 22 puanda kaldı.
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Eyüp Akdeniz’i farklı seviyor!
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