Eyüp Akdeniz’i farklı seviyor!

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Eyüpspor evinde ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta da Antalyaspor'u 4-1 yenen İstanbul temsilcisi iki hafta üst üste Akdeniz ekiplerini devirdi. Arda Turan'ın takımına galibiyeti getiren golleriAyrıca 21'de Thiam'ın ağlara gönderdiği gol, 4 dakikalık inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Eyüp 33 puana yükselirken, 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanya 22 puanda kaldı.