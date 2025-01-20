Osimhen devleri geri gönderdi: Boşuna gelmeyin

SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

Bu sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı alan Nijeryalı forvet, gelen tüm teklifleri "Sezon sonunda görüşelim" diyerek geri çevirdi. Bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in, ocak ayı için geçerli serbest kalma maddesi 75 milyon Euro.



ÖZEL FOTOĞRAFÇI GETİRİYOR

Bu parayı ödemeye hazır kulüpler Avrupa'da mevcut ancak sarı-kırmızılılarda mutlu olan Osimhen, Galatasaray'a verdiği 'Sezonu tamamlama' sözünü tutacak. Maçka'da yaşayan ve takım arkadaşı Mertens'e komşu olan 26 yaşındaki yıldız, İstanbul'da oynanan maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiriyor. Gördüğü ilgi ve sevgiden memnun olan Osimhen, geleceği hakkındaki kararı mayıs ayında verecek.