TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven’den Erdoğan Arıkan açıklaması!

"BİLİNCİ AÇIK VE KONUŞUYOR"

"Bilinci açık ve konuşuyor. Dün akşam saat 16 sıralarında maç bittikten sonra yaşadığı olayların ardından 18-19 saat geçti. Bu sabahki gelişmeler harika. Doktorun görüşü şöyle; Dün akşam sıkıntılı cümleler duymuştuk ama 'bir mucize' ifadesini kullandı. 18 saatte bu mesafeyi katetmesinin çok değerli olduğunu söylüyorlar. İnşallah yürüyerek buradan taburcu olacak. Bir süre kontrol altında tutulacak."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.