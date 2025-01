TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven’den Erdoğan Arıkan açıklaması!

Seven, Erdoğan Arıkan için şunları söyledi: "10 dakika önce yoğun bakım ünitesinde gördüm. Bir dakikalık bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle konuştuk, bilinci açık. Bilinci sabah saatlerinde açıldı. Baygınlık geçirmeden önceki anlarını da hatırlıyor. Her zamanki gülümsemesi vardı yüzünde. Şu an için yoğun bakımda kalması gerekiyor. Ama yoğun bakımdan çıkabilecek altyapısının oluştuğunu söyleyebiliriz. Entübe vaziyetteydi, kısa bir süre önce bu da çıkarıldı ve normal solunuma geçti. Bu da sevindirici bir haber."