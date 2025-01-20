TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven’den Erdoğan Arıkan açıklaması!

TFF 1. Lig'de dün oynanan Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının anlatımını yapan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, karşılaşma sonrasında kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven, TRT Haber'in canlı yayınında Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Seven, Erdoğan Arıkan için şunları söyledi: "10 dakika önce yoğun bakım ünitesinde gördüm. Bir dakikalık bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle konuştuk, bilinci açık. Bilinci sabah saatlerinde açıldı. Baygınlık geçirmeden önceki anlarını da hatırlıyor. Her zamanki gülümsemesi vardı yüzünde. Şu an için yoğun bakımda kalması gerekiyor. Ama yoğun bakımdan çıkabilecek altyapısının oluştuğunu söyleyebiliriz. Entübe vaziyetteydi, kısa bir süre önce bu da çıkarıldı ve normal solunuma geçti. Bu da sevindirici bir haber."
"BİLİNCİ AÇIK VE KONUŞUYOR"
"Bilinci açık ve konuşuyor. Dün akşam saat 16 sıralarında maç bittikten sonra yaşadığı olayların ardından 18-19 saat geçti. Bu sabahki gelişmeler harika. Doktorun görüşü şöyle; Dün akşam sıkıntılı cümleler duymuştuk ama 'bir mucize' ifadesini kullandı. 18 saatte bu mesafeyi katetmesinin çok değerli olduğunu söylüyorlar. İnşallah yürüyerek buradan taburcu olacak. Bir süre kontrol altında tutulacak."
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.