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Giriş Tarihi: 22.1.2025 12:21

Galatasaray, genç futbolcu ile uzattı!

Galatasaray, genç futbolcu Berat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

İHA
Galatasaray, genç futbolcu ile uzattı!

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Beray Yılmaz bu sezon U19 liginde 18 maçta 4 gol kaydetti.

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Galatasaray, genç futbolcu ile uzattı!
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