Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos'u resmen duyurdu!
Giriş Tarihi: 23.1.2025 13:09 Son Güncelleme: 23.1.2025 13:15

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos'u resmen duyurdu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe daha önce anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Diego Carlos ile resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos’u resmen duyurdu!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacı Diego Carlos ile anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertlier, tecrübeli stoper ile resmi sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe bu transfer için Aston Villa'ya yaklaşık 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Diego Carlos, Aston Villa ile bu sezon toplam 17 maçta görev aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos'u resmen duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA