Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos’u resmen duyurdu!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacı Diego Carlos ile anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertlier, tecrübeli stoper ile resmi sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe bu transfer için Aston Villa'ya yaklaşık 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Diego Carlos, Aston Villa ile bu sezon toplam 17 maçta görev aldı.