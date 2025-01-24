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Giriş Tarihi: 24.1.2025 11:45 Son Güncelleme: 24.1.2025 12:19

Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydin, Süper Lig ekibine transfer oluyor...

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki savunmacı Samet Akaydin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler ve tecrübeli futbolcu Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydin, Süper Lig ekibine transfer oluyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan takımdana ayrılacak oyuncuların akıbeti belli oluyor.

Stopere Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı transfer eden sarı-lacivertliler gözden düşen tecrübeli savunmacı Samet Akaydin ile yollarını ayırıyor.

Fenerbahçe, Samet için süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile her konuda anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki stoper Karadeniz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Son olarak Aralık ayında Athletic Bilbao maçında yaptığı hata ile taraftarla bağını koparan Samet Akaydin bu sezon 7 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

2023 Ocak ayında Adana Demispor'dan 3.8 milyon euro'ya transfer olan tecrübeli savunmacı geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da Panathinaikos'da geçirdi.

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Fenerbahçe haberleri: Samet Akaydin, Süper Lig ekibine transfer oluyor...
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