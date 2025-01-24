Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos ilk antrenmanına çıktı!
Giriş Tarihi: 24.1.2025 18:33

Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos ilk antrenmanına çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı. Yeni transfer Diego Carlos ilk antrenmanına çıktı.

İHA
Fenerbahçe’de yeni transfer Diego Carlos ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, idmanı şut ve pas çalışmalarıyla sürdürdü.

DIEGO CARLOS SAHAYA İNDİ

Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Diego Carlos ile sakatlıktan dönen İsmail Yüksek antrenmanda yer aldı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos ilk antrenmanına çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA