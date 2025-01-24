Persepolis, İsmail Kartal’ı açıkladı!

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi Persepolis oldu. 63 yaşındaki teknik adam, Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

İsmail Kartal, Persepolis'e imza atmak için cumartesi günü İran'a gidecek. Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı ifade edildi.

Persepolis, İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş verecek.

Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

Mustafa Denizli de 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev yapmıştı.