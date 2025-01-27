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Giriş Tarihi: 27.1.2025 15:51

Samsunsporlu Emre Kılınç ameliyat oldu!

Samsunspor’un Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sağ el ikinci parmak tarak kemiği (metakarp) kırılan Emre Kılınç, başarılı bir operasyon geçirdi.

İHA
Samsunsporlu Emre Kılınç ameliyat oldu!

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç, sağ el ikinci parmak tarak kemiğindeki (metakarp) kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, "Sağ el 2. metakarp kemiğinde oluşan parçalı kırık, cerrahi müdahale ile düzeltildi ve stabiliteyi sağlamak amacıyla plak tespiti yapıldı. Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve en kısa sürede günlük yaşamına dönmesi için gerekli destek sağlanacaktır" dedi.

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Samsunsporlu Emre Kılınç ameliyat oldu!
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