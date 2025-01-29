Hızlı başladı hızlı bitti!

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder isminin gündeme gelmesi ile birlikte ortalık karıştı. Önceki gün oyuncunun isminin ortaya atılması sonrasında Beşiktaş taraftarı sosyal medyada transfere şerh koyarken tepkiler başladı. Ancak başkan Serdal Adalı, Cengiz'i düşük bir maliyetle bitirmenin kulübün faydasına olacağı düşüncesi ile masaya oturdu... Yıllık 3.7 milyon Euro (138 milyon TL)
kazanan 27 yaşındaki sağ kanadın maliyetinin 1.5 yılda 4 milyon Euro'sunu (149 milyon TL)
karşılayacaklarını ileten ve bonservis olmadan transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonu 6 milyon Euro (223.6 milyon TL)
olunca frene bastı.
YENİ ROTASI FATİ VE DURANVİLLE
Cengiz konusunda başkan Adalı dün oyuncunun temsilcileri ile son konuşmaları yaparken mali detaylarda da kulübün zarar göreceği seviyeye çıkınca görüşmelere noktayı koydu. Cengiz'i bir yandan futbola döndürürken bir yanda da yüksek maliyetin kulüp yararına olmayacağını yakın çevresi ile paylaşan başkan Adalı, yabancı oyuncu transferi için vites yükseltme kararı aldı. Yeni rota Barcelona'dan Fati ile B.Dortmund'dan Julien Duranville...
CHAMBERLAİN'İ PEREİRA İSTİYOR
Kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek olan Oxlade Chamberlain için İngiltere'de hareket var. Solskjaer'in Antalya maçında denediği ancak İngiliz orta sahanın buna karşılık veremediği şans sonrasında ayrılık kapısı da tamamen açıldı. 31 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekibi Leicester ile Wolverhampton'ın talip olduğu ve resmi hamlenin kısa sürede gerçekleşeceği iddia edildi. Wolves'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da oyuncuyu kullanmak istediğini yönetimine iletti.
EMİRHAN&SVENSSON İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ
Twente maçı için geri sayım sürerken iki kritik eksik dikkat çekiyor. Antalya karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu ile Svensson, dünkü antrenmana katılamadı. Bu ikilinin durumu bugünkü kontrollere göre netleşecek ve son taktik idmanda değerlendirilecek. Solskjaer'in, savunmadaki Tayyip Talha, Paulista ve Necip'in yokluğunda bu ikiliden en az birinin düzelmesini beklediği öğrenildi. Necip Uysal ameliyatı sonrası düz koşulara başlayarak sahalara geri dönüş yaptı.
TWENTE MAÇINI MARCİNİAK YÖNETECEK
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Twente deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak
yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.
TWENTE SONRASI NDOUR GİDİYOR
Beşiktaş'ın, sezon başında PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile Twente maçı sonrasında yolları ayrılıyor. 20 yaşındaki İtalyan orta saha, Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.