Hızlı başladı hızlı bitti!

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder isminin gündeme gelmesi ile birlikte ortalık karıştı. Önceki gün oyuncunun isminin ortaya atılması sonrasında Beşiktaş taraftarı sosyal medyada transfere şerh koyarken tepkiler başladı. Ancak başkan Serdal Adalı, Cengiz'i düşük bir maliyetle bitirmenin kulübün faydasına olacağı düşüncesi ile masaya oturdu... Yıllıkkazanan 27 yaşındaki sağ kanadın maliyetininkarşılayacaklarını ileten ve bonservis olmadan transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonuolunca frene bastı.Cengiz konusunda başkan Adalı dün oyuncunun temsilcileri ile son konuşmaları yaparken mali detaylarda da kulübün zarar göreceği seviyeye çıkınca görüşmelere noktayı koydu. Cengiz'i bir yandan futbola döndürürken bir yanda da yüksek maliyetin kulüp yararına olmayacağını yakın çevresi ile paylaşan başkan Adalı, yabancı oyuncu transferi için vites yükseltme kararı aldı.Kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek olan Oxlade Chamberlain için İngiltere'de hareket var. Solskjaer'in Antalya maçında denediği ancak İngiliz orta sahanın buna karşılık veremediği şans sonrasında ayrılık kapısı da tamamen açıldı. 31 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekibi Leicester ile Wolverhampton'ın talip olduğu ve resmi hamlenin kısa sürede gerçekleşeceği iddia edildi. Wolves'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira da oyuncuyu kullanmak istediğini yönetimine iletti.Twente maçı için geri sayım sürerken iki kritik eksik dikkat çekiyor. Antalya karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu ile Svensson, dünkü antrenmana katılamadı. Bu ikilinin durumu bugünkü kontrollere göre netleşecek ve son taktik idmanda değerlendirilecek. Solskjaer'in, savunmadaki Tayyip Talha, Paulista ve Necip'in yokluğunda bu ikiliden en az birinin düzelmesini beklediği öğrenildi.UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Twente deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın mücadelesiniyönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.Beşiktaş'ın, sezon başında PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile Twente maçı sonrasında yolları ayrılıyor. 20 yaşındaki İtalyan orta saha, Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.