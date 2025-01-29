Maximin’de Mourinho engeli!

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin sezona hızlı başlamış, özellikle ligde forma giydiği ilk 12 haftada 3 gol-3 asistlik performans sergilemişti.

Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen, Hatay, Konya ve Adana Demir maçlarında formasından uzak kalan Fransız yıldız için 'ayrılacak' iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı. Yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi.

Fransız yıldız hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi. Portekizli çalıştırıcının "Sana güvenim tam" sözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.