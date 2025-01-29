Samsunspor Teknik Direktörü Reis’ten Mourinho itirafı!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Spor Sektörü Derneği tarafından düzenlenen programda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda altyapı oyuncuları, antrenörler ve spor severler ile buluştu. Programda konuşan Thomas Reis, "Oyuncularımıza ve altyapı hocalarımıza sonsuz saygım var ancak federasyonun bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular sahada geçirdikleri süreden daha fazlasını yolda geçirmemeleri lazım. Aksine altyapı oyuncularının otobüs ile yaptıkları yolculuk çok uzun olduğu için federasyonun bence bu konuda değişiklik yapması lazım. Bu benim içinde problem olduğu gibi oyuncularımız içinde çok zor bir durum. Bence bu konuda bir değişiklik yapılabilir" diye konuştu.

'GENÇLERE DAHA FAZLA ŞANS VERMELİYİZ'

Samsunspor U19 takımı hakkında konuşan teknik Direktör reis, "Bildiğim kadarıyla U19'dan takımımıza sadece 2 oyuncu alabiliyoruz. Umarım bunu düzeltebiliriz. Belki 2'nci takım kurulabilir. Federasyon belki bu anlamda bir şeyler yapabilir. Bu da bizim doğru yolda ilerlememiz için fayda sağlasın ve oyuncularımıza moral olsun. Bazen süre alamadıkları için moralleri olmuyor. Bizde elimizden geldiğince U19'dan gelen oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi bu durum çok zor. Ancak hala istemiş olduğumuz seviyede değiliz. Gençlere daha fazla süre vermek istiyoruz. Umarım federasyon tarafından bazı değişiklikler yapılır ve bizim elimizi güçlendirirler. Böylece oyuncularımıza daha fazla süre veririz. Yabancı futbolcuları daha fazla getirmek yerine gençlerimize daha fazla fırsatlar veririz. Samsunlu insanlarımız bunu görmekten mutluluk duyarlar. Almanya'da her maçta statlar doluyor. Bizimde inanılmaz bir taraftarımız var. Olabildiğince bizlere ortak olmaya çalışıyorlar. Ancak bizler daha fazla başarı elde edip, taraftarlarımızın stada daha da fazla gelmesini sağlarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'MAÇTAN FAZLA YOLDA ZAMAN GEÇİRME DURUMU DEĞİŞEBİLİR'

Altyapı oyuncularının yolculukta geçirdiği zamanın çok fazla olduğunu söyleyen Thomas Reis, "U19 takımımızın Galatasaray ile oynadığı bir karşılaşma vardı. Oyuncularımıza ve altyapı hocalarımıza sonsuz saygım var ancak federasyonun bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular sahada geçirdikleri süreden daha fazlasını yolda geçirmemeleri lazım. Aksine altyapı oyuncularının otobüs ile yaptıkları yolculuk çok uzun olduğu için federasyonun bence bu konuda değişiklik yapması lazım. Bu benim içinde problem olduğu gibi oyuncularımız içinde çok zor bir durum. Bence bu konuda bir değişiklik yapılabilir" diye konuştu.

'HOCALIKTA İDOLÜM MOURİNHO'

Oyuncuların performansını yaşlarına göre değil yeteneklerine göre ayırdığını belirten Reis, "Genç mi yoksa tecrübeli oyuncular mı daha iyi diye soracak olursak ben her ikisini de tercih ederim. Hedefe ulaşmak istiyorsanız tecrübeli oyunculara da ihtiyacınız vardır. Gençlerin tecrübeli oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışmaları gerekmektedir. Benim için genç ya da tecrübeli değil, iyi ya da kötü oyuncu vardır. Herkesin hoca olarak kendi stili ve oynayış tarzı bulunması lazım. Ancak Fenerbahçe karşılaşmasında da belirttiğim gibi hoca olarak Mourinho'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim. Her hocadan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ancak kendi stilimizde oldukça önemli" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan düzenlenen programa Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'da katılım sağladı. (DHA)