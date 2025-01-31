Konyaspor, Bodrum’u 3 golle geçti!

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrası maçın kontrolünü elinde tutan Konyaspor 36. dakikada Kramer'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarının son bölümünde ise Bodrum FK penaltı kazandı. Topun başına geçen Taylan Antalyalı penaltı vuruşundan yararlanamadı.İkinci yarıya da iyi başlayan taraf yine Yeşil-beyazlı ekip olurken 55. dakikada Kramer'in kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydederek farkı 3'e çıkardı.

69. dakikada Bodrum Futbol Kulübü'nde Fredy'nin uzaktan çektiği şut kaleci Slowik'in sırtına çarparak ağlara gitti. 3-1 Maçın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor mücadeleyi 3-1 kazanarak üç puana ulaşan taraf oldu.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 24'e çıkararak 13. sıraya yerleşirken, Bodrum FK 16 puanla 16. sırada kaldı.