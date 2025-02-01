Çağdaş Atan: "Rakibimize hiç şans vermedik"

Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir FK sahasında Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Alanyaspor maçının ardından zor bir hafta geçirdiğini belirten Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok zor bir hafta geçirdim, duygusal olarak yıprandığım bir hafta geçirdim. Oyuncularıma maçtan önce onlara çok şey borçlu olduğumu ancak geçen haftadan sonra onların bana borçlu olduğunu söyledim. Onlar da bu maçta sözlerini tuttular. Saygı duyduğumuz tam bir futbol şehri olan Samsunspor'a karşı harika bir galibiyet aldılar. Maçın tamamına yakınını kusursuza yakın oynadık. Çok fazla pozisyona girdik. Rakibimize hiç şans vermedik. Taktik antrenman ve analizlerde çalıştığımız yerlerden 3 gol attık. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Sezonun geri kalanında Samsunspor'a ve hocaya başarılar diliyorum." dedi.

"UMARIM BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Çağdaş Atan, "Aynı ciddiyeti, oyunu istikrarlı hale getirmemiz gerekiyor. Daha çok maç kazanıp, ilk 4'te konumlanmak istiyoruz. Bu sezon daha zor olabilir. Fazla sayıda galibiyete ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirecek güçteyiz. Yeni transferlerimizden Operi sakatlık yaşadı. Obusele'nin de gelmeden önce bileği burkuldu. Tedavi oluyor. Yusuf hazır gelmişti. Ona uygun oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyundaki değişimin sebebi bu. Bir araya geldiğimizde güçlü bir takımız. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanmamız gerektiğini oyuncularım anladı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ REAKSİYON GÖSTERDİ"

Biz, bu oyunu Galatasaray ile lig maçında da çok iyi oynadık. Savunma anlamında çok iyi oynadığımı Galatasaray maçında mağlup olduk. 4 maçın 3'ün de gol pozisyon vermedik. 1 tanesinde 5 gol yiyerek kapattık. Maçın taktik antrenmanında faklı bir formasyonla çalışmak istedik. Oyuncularımız reaksiyon gösterdi. 3-5-2'den mutlu olduklarını söylediler. Bizim bir tane planımız olamaz. Değişikliklerden sonra bugün 4-4-2'ye döndük. Formasyon anlamında ligin en zengin takımıyız. Pozisyon vermeden oynadığımız 3 maç var. Kritik Alanyaspor maçında 5 gol yedik. O maçın pozitif yanlarını cebimize koyduk. Negatif yanlarını da aramızda sert şekilde konuştu" ifadelerini kullandı.