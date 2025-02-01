Thomas Reis: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir FK sahasında Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyetten dolayı Başakşehir FK'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Böyle bir mağlubiyetten sonra doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Rakibimizi tebrik ediyorum. Biz bugün iyi bir ders aldık. İstediğimiz performansı gösteremedik. Yeteri kadar mücadele gösterip, topun bizde olduğu anlarda iyi değildik. Basit goller yedik. Bu mağlubiyetten alacağımız dersler olacak. Her maçta yüzde 100'ümüzü göstermemiz gerekiyor. Yoksa kaliteli takımlara karşı problem yaşayabiliriz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. İlk yarı fena oynamadık. 1 tane pozisyon verdik o da kornerden yediğimiz goldü. 20-30 metreden çekilen şutlar vardı. Bunlar benim için pozisyon değil. Dersler çıkartıp, bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını ve daha iyisini yapmaları gerektiğine dikkat çeken Reis, "Bu mağlubiyet rehavet ya da rahatlamadan ötürü değil. İkinci yarının daha zorlu geçeceğini daha önce söylemiştim. Bugün de bunu gördük. Rakibimiz kaliteli oyunculara sahip. Bu tür maçlarda yüzde 100'ümüzü sahaya koymak zorundayız. Bugün sahada yoktuk demek istemiyorum ama hayal kırıklığı oldu. Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Umarım bu mağlubiyet gözümüzü açar. En şekilde Hatayspor maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"BURAYA EKSİK GELDİK"

2 önemli oyuncusundan yoksun olarak Başakşehir deplasmanına geldiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Aslında çok iyi bir takıma sahibiz. Kadromuz gayet iyi. Ancak bugün 2 önemli oyuncumuzdan eksik buraya geldik. Nani ve Emre. Son maçlarda iyi performanslar göstermişlerdi. Yokluklarını hissettik. Antrenmanlarda forma savaşını görüyoruz. Hafta için antrenmanlarda gelecek haftanın 11'ini oluşturacağız" dedi.

"GOLLER ÇOK BASİTTİ"

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu ve iyi oyunculara sahip olduğunu ifade eden Thomas Reis, "Bu hafta yapmış olduğumuz çalışmalarda rakibimizin formasyonuna da çalışmıştık. Sol taraftan yediğimiz goller oldu. Goller çok basitti. Adam kaçırdık ve takip etmekte zorlandık. Adam takibi yapmazsanız merkezden de basit goller yiyebilirsiniz. Forvetleri çok güçlü ve etkili. Bu oyuncular savunmak kolay olmuyor. Rakibimiz uzun toplarla oynadı. Bizim planımız ikinci topları kazanmaktı. Büyük alanlar verdik. Bu sadece bir oyununun performansından dolayı değil. Takımın tamamının performansı iyi değildi. Sadece 2-3 oyuncumuzu ayrı tutabilirim" açıklamasında bulundu.