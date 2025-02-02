Filenin efesi Fenerbahçe

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbi nefesleri kesti. Fenerbahçe Medicana,İlk seti 25-22 alan Kanarya, 1-0 öne geçti. Çekişmeli giden ikinci sette de Jean Patry ile etkili olan Cimbom, seti 25-21 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti de 25-23 kazanan Aslan, skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü çeyreği etkili bir performansla 27-25 üstün kapatanSon bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, seti 18-16 önde tamamlayıp 3-2'lik zafere uzandı.Cimbom'da ise Jean Patry 42 sayı kaydetti.