Son dakika haberi: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Kadıköy’de şok gol...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalan Fenerbahçe bugün evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zirve yarışında hata yapmak isteyemen Mourinho ve öğrencileri bu maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
CANLI SKOR: FENERBAHÇE 0-1 Ç. RİZESPOR
GOL: 7' ALI SOWE
SKRINIAR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk 11'de başladı.
SAMET F.BAHÇE'YE KARŞI SAHADA
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Samet Akaydin, Fenerbahçe maçına ilk 11'de çıkacak.
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko.
Rizespor XI: Tarık, Mithat, Samet, Mocsi, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.
TALISCA YEDEKTE
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan transfet ettiği Anderson Talisca yedek kulübesinde başlıyor. rezilyalı oyuncu, şans verilmesi halinde F.Bahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.