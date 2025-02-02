Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Kadıköy'de şok gol...
Giriş Tarihi: 2.2.2025 18:18 Son Güncelleme: 2.2.2025 19:12

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Kadıköy'de şok gol...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe bugün evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen sarı-lacivertli takım bu maçı da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kanarya'da yeni transferler ilk kez taraftarın önüne çıkıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Kadıköy’de şok gol...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalan Fenerbahçe bugün evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zirve yarışında hata yapmak isteyemen Mourinho ve öğrencileri bu maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

CANLI SKOR: FENERBAHÇE 0-1 Ç. RİZESPOR

GOL: 7' ALI SOWE

SKRINIAR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk 11'de başladı.

SAMET F.BAHÇE'YE KARŞI SAHADA

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Samet Akaydin, Fenerbahçe maçına ilk 11'de çıkacak.

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko.

Rizespor XI: Tarık, Mithat, Samet, Mocsi, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

TALISCA YEDEKTE

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan transfet ettiği Anderson Talisca yedek kulübesinde başlıyor. rezilyalı oyuncu, şans verilmesi halinde F.Bahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Kadıköy'de şok gol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA