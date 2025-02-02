Son dakika haberi: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | Kadıköy’de şok gol...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalan Fenerbahçe bugün evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zirve yarışında hata yapmak isteyemen Mourinho ve öğrencileri bu maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.