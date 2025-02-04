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Giriş Tarihi: 4.2.2025 15:05

Sivasspor kupada ilk galibiyetini aldı!

Süper Lig ekibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Sivasspor kupada ilk galibiyetini aldı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Emre Gökay kaydetti.

Kocaelispor'da Barış Alıcı, 1. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ömer Erdoğan'ın öğrencileri kupada ilk galibiyetini aldı. Kocaelispor ise çıktığı iki maçta da mağlup oldu.

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Sivasspor kupada ilk galibiyetini aldı!
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