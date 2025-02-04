Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:

Çarşamba:

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe:

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak