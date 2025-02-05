Bodrum FK, Antalyaspor’u 3 golle mağlup etti! Gökdeniz Bayrakdar yıldızlaştı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken takımlar üst tura çıkmak için karşı karşıya geliyor. Buna göre D grubunda Bodrum Futbol Kulübü sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 6. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 16. dakikada Dimitrov'un golüyle ilk yarı 2-0 önde kapattı. İkinci devreye iki değişikle başlayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 56. dakikada Townsend'in şık golüyle durumu 2-1 getirdi.
Gol sonrası beraberlik arayışlarını sürdüren Antalyaspor yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Bodrum Futbol Kulübü'nde 84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1 getirerek maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetle puanını 4'e çıkaran Bodrum FK, Beşiktaş'ın ardından 2. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 3 puanla 4. sırada kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçlarında Bodrum FK, Sivasspor'a konuk olurken Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.