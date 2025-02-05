Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ün 2 golle geçti (Maç Özeti)

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Rizespor'un gollerini Varesanovic ve Jurecka kaydederken, Ankaragücü'nün tek golü Diogo'dan geldi.
MAÇIN ÖZETİ
Çaykur Rizespor 2-1 MKE Ankaragücü (MAÇ ÖZETİ)
MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olayowin, ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınında Varesanovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
14'üncü dakikada rakibi ile girdiği mücadelede Olowiyin yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
15'inci dakikada topun başına geçen Jurecka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
17'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Taha'nın sağ kanattan havadan gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kafa ile Varesanovic'e gönderdi. Varesanovic'in ayağıyla kaleye gönderdiği topu, Diogo kale çizgisinden çıkardı. Oyun alanına dönen topu savunma kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
61'nci dakikada konuk ekip Yusuf Emre ile gole yaklaştı. Ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde topun başına geçene Yusuf Emre'nin sert şutunda top direkten geri döndü.
76'ıncı dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Mesut'un ortasında Ali Kaan kafa ile arka direğe aşırttı. Diogo, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.