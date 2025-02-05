PFDK’dan Abdülkerim Bardakcı kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), "Bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle kurula sev edilen Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı'ya ceza verilmediğini açıkladı.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:



"Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."