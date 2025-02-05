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Giriş Tarihi: 5.2.2025 21:45 Son Güncelleme: 5.2.2025 21:55

PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı!

PFDK, "bilinçli kart görmesi" nedeniyle sevk edilen Abdülkerim Bardakcı için kararını verdi.

PFDK’dan Abdülkerim Bardakcı kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), "Bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle kurula sev edilen Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı'ya ceza verilmediğini açıkladı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

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PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı!
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