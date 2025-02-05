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Giriş Tarihi: 5.2.2025 19:31 Son Güncelleme: 5.2.2025 19:58

Son dakika: Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor! Mourinho'nun 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. Grup lider Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Erzurumspor'u ağırlıyor. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da maç öncesi Mourinho'nun 11'i belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin kupadaki rakibi Erzurumspor! Mourinho’nun 11’i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. İlk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Erzurumspor'u ağırlıyor.

Kadıköy'de oynanacak olan maç saat 20.30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ 11

Fenerbahçe XI: Ertuğrul, Djiku, Skriniar, Çağlar, Levent Mercan, Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Talisca, Cenk Tosun.

Erzurumspor FK XI: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor! Mourinho'nun 11'i belli oldu
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