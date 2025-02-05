Son dakika: Fenerbahçe’nin kupadaki rakibi Erzurumspor! Mourinho’nun 11’i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. İlk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Erzurumspor'u ağırlıyor.
Kadıköy'de oynanacak olan maç saat 20.30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.
MOURINHO'DAN SÜRPRİZ 11
Fenerbahçe XI: Ertuğrul, Djiku, Skriniar, Çağlar, Levent Mercan, Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Talisca, Cenk Tosun.
Erzurumspor FK XI: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba.