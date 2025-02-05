GOL | Fenerbahçe 3-0 Erzurumspor FK
Ziraat Türkiye Kupası B grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın attığı golle Erzurumspor FK karşısında skoru 3-0’a getirdi.
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GOL | Fenerbahçe 2-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:15
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GOL | İskenderunspor 1-1 Trabzonspor 05.02.2025 | 14:25
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GOL | İskenderunspor 1-0 Trabzonspor 05.02.2025 | 14:23
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