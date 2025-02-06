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Giriş Tarihi: 6.2.2025 20:00

Beşiktaş'tan Sivasspor maçı öncesi flaş talep!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Beşiktaş cephesi, karşılaşma öncesinde TFF'ye maçın saatiyle ilgili değişiklik yapılmasını talep etti.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan Sivasspor maçı öncesi flaş talep!

Beşiktaş, cumartesi deplasmanda Sivasspor ile 19:00'da oynanacak maçın gündüze alınmasını istedi. TFF, Sivasspor tarafıyla görüştü. Sivasspor yönetim olarak karşı değiller ancak teknik direktör Ömer Erdoğan açıklanan saatte oynanmasını istiyor. TFF taraflarla son kez görüşecek.

BEŞİKTAŞ'TA TEPKİ PAYLAŞIMI

TFF'ye talebini ileten Beşiktaş, sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. İşte Beşiktaş'ın X hesabından yaptığı o paylaşım...

Beşiktaş: "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" (TFF)

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor

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Beşiktaş'tan Sivasspor maçı öncesi flaş talep!
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