Beşiktaş’tan Sivasspor maçı öncesi flaş talep!

Beşiktaş, cumartesi deplasmanda Sivasspor ile 19:00'da oynanacak maçın gündüze alınmasını istedi. TFF, Sivasspor tarafıyla görüştü. Sivasspor yönetim olarak karşı değiller ancak teknik direktör Ömer Erdoğan açıklanan saatte oynanmasını istiyor. TFF taraflarla son kez görüşecek.

BEŞİKTAŞ'TA TEPKİ PAYLAŞIMI

TFF'ye talebini ileten Beşiktaş, sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. İşte Beşiktaş'ın X hesabından yaptığı o paylaşım...

Beşiktaş: "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" (TFF)

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor