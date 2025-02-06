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Giriş Tarihi: 6.2.2025 22:19 Son Güncelleme: 6.2.2025 22:23

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray, Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Oyuncunun maliyeti belli oldu.

Galatasaray, Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattığını açıkladı

Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

OYUNCUNUN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın açıklaması: Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı
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