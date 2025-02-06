Göztepe, Gaziantep FK engelini tek golle geçti!

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor'a yenilen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. B Grubu'nda ikinci maçına çıkan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Göztepe, 58'inci dakikada Matsuki'nin golüyle kazanıp grupta 6 puana ulaştı ve önemli avantaj yakaladı. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı. Göztepeli oyuncular ısınmaya üzerinde 6 Şubat'ta depremden etkilenen illerin adlarının bulunduğu "Unutmayacağız" yazılı tişörtle çıktı.

KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜ

GOL | Göztepe 1-0 Gaziantep FK

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Emersonn'un rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta top, defans oyuncusuna çarpıp sol direğin üstünden dışarı çıktı.

6'ncı dakikada 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar, depremde hayatını kaybeden vatandaşları alkışlarla andı. Futbolcular ve teknik heyetler de alkışlara eşlik etti.

30'uncu dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Victor Hugo'nun ceza sahası içi sol çaprazında iki rakibini çalımlayıp yaptığı ortada altı pasta topla buluşan Nazım Sangare'nin şutunu kaleci Burak Bozan, güçlükle kornere çeldi.

58'inci dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafayla uzaklaştırılan topla sol ceza sahası dışında buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda ceza sahası içerisinde seken top sağ arka direkteki Matsuki'nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak sağ üst kale direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

70'inci dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde defanstan seken topla ceza sahası yayı önünde buluşan Okereke'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

76'ncı dakikada Gaziantep FK'da ceza sahası sol önde topla buluşan Okereke'nin plase vuruşunda top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

85'inci dakikada Matsuki'nin pasında sol yay önünde topla buluşan Tijanic'in şutu, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.