Süper Lig’in eski hakeminden Yabancı VAR’a sert tepki!

23 yıllık kariyerinde 1200'ün üstünde maç, 8 yılı FIFA, 10 yılı üst klasman hakemi olarak görev yapan Eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli, hakemlik camiasındaki gruplaşma, liyakat eksikliği ve TFF tarafından yabancı VAR hakemlerinin Türkiye'ye getirilmesi konularında açıklamalarda bulundu. Dereli, Türk futbolunun hakem sorunlarını ve bu sorunların arkasındaki nedenleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı.

Dereli, hakemlik camiasında yaşanan gruplaşma ve ayrışma sorunlarının giderek arttığını belirterek, "Hakem camiasında geçmişte de gruplaşmalar vardı. Şimdi arşa çıktı. Bu gruplaşmanın önüne geçilmediği müddetçe hak eden hakem hak ettiği yerde olamıyor. Olamayınca dedikodu başlıyor, gruplar arasında çatışmalar artıyor" dedi Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Dereli, "Bunu önleyecek olan kim? MHK Başkanı ve yöneticileri. Peki bunlar önlüyorlar mı? Bunun için bir çabaları var mı? ifadelerini kullandı.

'KENDİ HAKEMİNİ NEDEN YETİŞTİRMİYORSUN'

Alt liglerden liyakatli hakemlerin üst liglere çıkarılmamasının hakem kalitesini düşürdüğünü belirten Dereli, "Aşağıdan, alt liglerden liyakatlı hakemler de yukarıya çıkmayınca, dolayısıyla beklenen kalite olmuyor hakem kurumunda. Yabancı VAR hakemini nereye kadar getireceksin? Kendi hakemini, kendi futbolun insanını bu işin içine katarak neden yetiştiremiyorsun? Neden üstlere çıkaramıyorsun? Sorun bu. Yani sistemi düzeltmek lazım. Aşağıda futbolu bilen, o tecrübe edilmiş eğitimiyle, kültürüyle, yabancı diliyle hakemlikte performansı üstüne çıkan hakemleri neden buraya getirmiyorsun. Hakemlerin formsuz ve hatalı maçlar yönetmesinin, hakem kurumuna olan güveni sarstığını belirten Dereli, "Liyakatin olmadığı hangi kurum başarılı olmuş ki? Sadece hakemlik için değil, futbol takımları için de geçerli bu. Liyakat bekliyoruz" dedi.

'HAKEMLERE DE YAZIK...ONLAR DA KONUŞMALI'

Hakemlerin maç sonrası açıklama yapmasının önemine vurgu yapan Dereli, "Ben Hakem Derneği Genel Başkanıyken, 'biz maç sonu, hakemler niye konuşmasın? Hakemler de kendi bakış açısıyla maçtan sonra düşüncesini açıklasın' dedik. Mikrofonda ilk bana uzatıldı, maçtan sonra konuştum. Sonra Sivas - Galatasaray maçında Yunus Yıldırım'a uzatıldı. Yunus Yıldırım orada bir konuşmasında bir hata yaptı. Sonra o uygulama da kaldırdı. Niye kaldırıyorsunuz? Kaldırmayın, bu devam etsin. Bununla ilgili de olanak sağlayın. Hakemlere de yazık ya. Gerçekten üzülüyorum. Şimdi ben onların bir hakem abileri olarak, bazı hakem abileri gibi acımasızca eleştirmiyorum. Onların yaptığında yanlarındayız. Onlara kumpasçı bir zihniyetle yaklaşmıyorum. Onlara 'bir hata yapsın da büyük takımı yanıma alacak şekilde bunları ezeyim, oradan reklamımı yapayım' demiyoruz. Biz onların iyi olduğunda iyi diyoruz. Her takıma eşit düdük çaldıklarında bravo diyoruz. Bunu yapsınlar ama öyle bir hakem camiası kalmadı" dedi.

'KULÜP BAŞKANLARI KENDİ PENCERESİNDEN BAKIYOR'

Futbol Federasyonu başkanının kulüp yöneticileri ve delegelerin oyuyla seçildiğini hatırlatan Dereli, "Elbette Kulüpler Birliği'nin sözlerini dinleyecek, önerilerini alacak ama tüm karar yetkisini onların eline verirse o zaman bu iş olmaz. Çünkü kulüpler toplantısına ben Hakem Derneği Genel başkanıyken Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte katıldım bir defa. Gördüm ben oradaki tabloyu. Bütün kulüp başkanları kendi penceresinden bakıyor.' Futbolu şöyle kurtaralım, böyle kurtaralım' diyen insan sayı çok azdı. Çok üzüldüm o tabloyu görünce. O yüzden sadece kulüplerin tercihlerini bırakmadan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu konuda ağırlığını koyup bu kurumu da yıpratmaya çalışanlara fırsat verilmemeli. Çünkü kurum çok yıpranıyor" ifadelerinde bulundu.

TÜRK FUTBOL HAKEMLİĞİ BÖYLE KURTULMAZ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya eleştirilerde bulunan Dereli, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arkadaşım, çok da severim. Bak insan olarak Ferhat'la hiçbir sorunum olmaz. Ama hakem tecrübesine bakıyorum bu işi yapamaz. Toparlayamaz. Liyakat diyoruz, liyakate oradan başlayın. Yok mu çok daha tecrübeli hakemler, hakemliğe hizmet etmiş birçok isim var. Onları neden getirmiyorsunuz? Bir defa İbrahim Başkan kendini bağladı. 'Ben burada olduğum müddetçe Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı' dedi. Şimdi geri dönmek istemiyor herhalde. Böyle bir ifade de yanlış. Bunu da kullanmamak lazım. İnsan hata yapar alırsın görevden değil mi? Herkes hata yapabilir. Yanlış yapabilir, alırsın görevden. Dolayısıyla merkez hakem kurdu, çok kötü gidiyor. Bunu söyleyeyim. Türk futbol hakemliği böyle kurtulmaz" diye konuştu.

'GEÇMİŞTE VAR OLMADIĞI HALDE BU KADAR HATA OLMUYORDU'

Yabancı VAR hakemlerinin getirilmesinin sorunları çözmediğini vurgulayan Dereli, "Yabancı hayranlığından da vazgeçilmeli. Kendi futbol insanımızı, kendi insanımızı yetiştirebilmeliyiz. Eskiden hatırlayalım, Türk futbolu neredeydi? Hakem kalitesi yüksekti. VAR olmadığı halde, hakemler şimdiki kadrodan çok daha iyi maçlar yönetiyordu. Hata oluyor muydu? Elbette oluyordu. Hata olacak tabii. Futbolcu hata yapacak, yönetim hata yapacak, başkan hata yapacak ama hakem hata yapmayacak. Böyle bir şey yok. Bu futbolun doğasına aykırı. Bu olacak, bu hiçbir zaman bitmez. Ama geçmiş dönemde VAR olmadığı halde, bu kadar hata da olmuyordu. Değerli futbol kamuoyu. Şimdi de bazıları diyor ki 'hakemi de yabancı' getirelim. Sen şimdi yabancı VAR'ı getirdin, düzeldi mi VAR problemi? Düzelmedi. İşte gördük bu haftayı, önceki haftayı. Yabancı VAR hakemleri skandal kararlara imza atıyorlar. Olmayan penaltıya hakemi çağırıyor. Olmayan kırmızı kart veriliyor. Olan kırmızı kart verilmiyor. Buradan yayıncı kuruluşa da sesleniyorum. Bir pozisyonu 15 dakika sonra gösteriyorlar. Oluyor mu bu?" diye konuştu.

Dereli ayrıca VAR hakemlerinin Danimarka'dan getirtildiğini de hatırlatarak "Danimarka futbolu bizim futbolumuzdan daha mı iyi? Değil. Danimarka'dan geliyor. O zaman niye geliyor? Ben bunun altında başka şey arıyorum" ifadelerini kullandı. Dereli, VAR sisteminin çizdiği ofsayt çizgilerinin hatalı olduğunu gördüğünü ve çizgilere de güvenmediğini sözlerine ekledi.

'HAKEM KENDİ YÖNETİCİSİNE GÜVENMİYOR'

MHK'nın 'Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi' (VeTAS) konusuna da değinen Dereli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Otomasyonlu, veri tabanlı bir sistem çıkarmışlar. Bu veri tabanlı sistem başında da insan yok mu? Hadi bu atamayı açık yapın da görelim. Benim de size soracaklarım olacak. Hangi hakemlerin ismi kapatılıp diğerleri giriyor sisteme? Nasıl oluyor bu işler? Bir açık yapın da şöyle kamuoyuna, medyaya biz de sorular soralım da görelim bakalım. İşinize geldiği gibi davranmayacaksınız. Mentor programıyla ilgili bir yaş uygulaması getirdiler. Bazı isimlere 68 yaşında görev veriyorsunuz. Nasıl oluyor? Ayrımcılığı önce siz yapıyorsunuz. Ondan sonra hakeme diyorsunuz ki 'sahaya çıkın ayrımcılık yapmayın gördüğünüzü çalın' Hakem bir bakıyor ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunu yapıyor. O zaman ne oluyor? O zaman işte bu hale düşüyoruz. Yani hakem kendi yöneticisine güvenmiyor."