Beşiktaş haberleri: Lazio’dan Beşiktaş açıklaması!

İtalya Serie A'nın köklü ekipleriden Lazio'dan Beşiktaş ile alakalı transfer açıklaması yapıldı.

Bir süredir sol bek oyuncusu Luca Pellegrini'in adı siyah-beyazılılar ile anılıyordu. Kulübün sportif direktörü Angelo Fabiani çıkan transfer iddialarına bir açıklık getirdi.

Fabiani, "Luca Pellegrini'nin Beşiktaş'a transferi, son derece karmaşık bir operasyon. Önce Juventus'a dönmeli, Juventus da onu Beşiktaş'a satmalı. Bunu zor bir çözüm olarak görüyorum, zaten bize resmi bir talep gelmedi'' ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki sol bekin bonservisi Juventus'ta bulunurken Pellegrini 2 sezondur Lazio'da kiralık olarak forma giyiyor. İtalya oyuncu bu sezon 21 maçta 3 asist kaydetti.