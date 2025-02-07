Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş haberleri: Lazio'dan Beşiktaş açıklaması!
Giriş Tarihi: 7.2.2025 11:06 Son Güncelleme: 7.2.2025 11:06

Beşiktaş haberleri: Lazio'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş haberleri: İtalyan ekibi Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani, Beşiktaş ile adı geçen futbolcuları Luca Pellegrini ile alakalı çıkan haberlere yanıt verdi.

Beşiktaş haberleri: Lazio’dan Beşiktaş açıklaması!

İtalya Serie A'nın köklü ekipleriden Lazio'dan Beşiktaş ile alakalı transfer açıklaması yapıldı.

Bir süredir sol bek oyuncusu Luca Pellegrini'in adı siyah-beyazılılar ile anılıyordu. Kulübün sportif direktörü Angelo Fabiani çıkan transfer iddialarına bir açıklık getirdi.

Fabiani, "Luca Pellegrini'nin Beşiktaş'a transferi, son derece karmaşık bir operasyon. Önce Juventus'a dönmeli, Juventus da onu Beşiktaş'a satmalı. Bunu zor bir çözüm olarak görüyorum, zaten bize resmi bir talep gelmedi'' ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki sol bekin bonservisi Juventus'ta bulunurken Pellegrini 2 sezondur Lazio'da kiralık olarak forma giyiyor. İtalya oyuncu bu sezon 21 maçta 3 asist kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş haberleri: Lazio'dan Beşiktaş açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA