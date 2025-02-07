Samsunspor, Hatayspor’u 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek puanını 43 yaptı ve bu hafta da 3. sırada kalmayı garantiledi.
Maç öncesi hakemler ve futbolcular, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isminin bulunduğu pankartı birlikte taşıdı. İki takımın oyuncuları sahaya üzerinde deprem saati olan 04:17 yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
Samsunsporlu taraftarlar, iki takımın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Bekaj ile karşı karşı yakaldı. Çadlı oyuncu, kaleci Bekaj'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
7. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un ceza sahası önünden kazandığı serbest atışı Zevri Yavru kullandı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla kaleci Bekaj'ın uzanamadığı köşeden topu filelere gönderdi. 2-0
35. dakikada Samsunspor atağında Bola'nın soldan ortasında ceza sahası içindeki Emre Kılınç, göğsü ile topu yumuşatarak önüne aldı. Defanstan sıyrılan Emre Kılınç'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
42. dakikada misafir takımın atağında Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunda top, direğin dibinden yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor'un 2-0 önde tamamladı.
50. dakikada Cemali'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Kilama'nın şutunda kaleci Okan son anda topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.
53. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde Okan'dan seken topu takip eden Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az fakla auta çıktı.
69. dakikada Emre'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinden Holse'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
79. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Schindler'in şutunu kaleci Bekaj güçlükle çeldi.