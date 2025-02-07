Samsunspor, Hatayspor’u 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek puanını 43 yaptı ve bu hafta da 3. sırada kalmayı garantiledi.

Maç öncesi hakemler ve futbolcular, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isminin bulunduğu pankartı birlikte taşıdı. İki takımın oyuncuları sahaya üzerinde deprem saati olan 04:17 yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Samsunsporlu taraftarlar, iki takımın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı.