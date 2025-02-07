Son dakika Beşiktaş haberi: Keny Arroyo’nun İstanbul’a geliş saati belli oldu!

Beşiktaş, Ekvador Ligi takımlarından Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Arroyo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı kulüp, Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini duyurdu.

GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'DA

18 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Arroyo'nun cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.05'te İstanbul'da olması planlanıyor. ( A Spor)

KENY ARROYO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya gelen Arroyo, Independiente del Valle altyapısında yetişti. Aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.