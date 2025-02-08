5 gollü maçta kazanan Kayserispor!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip ilk yarıda Nazon ve Miguel Cardoso'nun golleriye 2-0 öne geçti. Konyaspor 45+1'de Aleksic'in golüyle devreyi 2-1 geride kapattı. Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda Nazon 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-1'e getirirken Konyaspor 69. dakikada Kramer ile bir kez daha farkı 1'e düşürdü.