5 gollü maçta kazanan Kayserispor!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip ilk yarıda Nazon ve Miguel Cardoso'nun golleriye 2-0 öne geçti. Konyaspor 45+1'de Aleksic'in golüyle devreyi 2-1 geride kapattı. Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda Nazon 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-1'e getirirken Konyaspor 69. dakikada Kramer ile bir kez daha farkı 1'e düşürdü.
Beraberlik arayışlarını sürdüren Konyaspor maçın son bölümünde golü bulsa da VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yeşil-beyazlı ekipte Emmanuel Boateng 90+1'de kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 20'ye yükseltti ve 16. sırada yer alırken yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile galibiyetini aldı. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 24 puanla 14. sırada kaldı.