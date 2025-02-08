Beşiktaş ‘16.00’ dedi, Sivas’ın hocası veto etti!

Süper Lig'de bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, şehirde akşam hava sıcaklığının -10 dereceye düşmesinin beklendiği ve bu durumun sporcu sağlığını etkileyeceği gerekçesiyle maçın saatinin 19.00'dan 16.00'ya alınması için TFF'ye başvurmuştu.

Ev sahibi yönetimin konuya sıcak yaklaştığı ancak Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın, mücadelenin erkene alınmasını istemediği öğrenildi. Sivas cephesinden onay gelmeyince saat değişmedi.

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, daha önce de belirlenen saat olan 19.00'da başlayacak.