Beşiktaş’a harika çocuk!

Beşiktaş, Independiente del Valle forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı. Siyahbeyazlı ekip, ülkesinde 'Harika çocuk' olarak görülen ve birçok kulübün listesinde olan Ekvadorlu oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Her iki kanatta da görev yapabilen genç yetenek, bugün İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak olan 18 yaşındaki futbolcunun yarım sezon için 400 bin Euro maaş alacağı, sonraki sezonlarda yıllık ücretinin 800 bin Euro olacağı kaydedildi. Daha önce Porto ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söylenen başarılı futbolcu için ara transfer döneminde PSV ve Fiorentina teklif yapıp transfer etmek istedi. Ancak iki kulüp de sonuca ulaşamadı. Arroyo'nun ayrıca Borussia Dortmund'un da listesinde olduğu kaydedildi.

SANTOS İKİ KATI MAAŞ ÖNERDİ

Avrupa'da transferin kapanmasıyla masada Santos ve Beşiktaş kaldı. Brezilya ekibi, oyuncuya Beşiktaş'tan kazanacağı ücretin iki katını teklif etti ancak Avrupa'ya gitmek isteyen Arroyo'nun tercihiyle iki siyah-beyazlı ekibin transfer çekişmesinden Beşiktaş önde çıktı. Bu transferin gerçekleşmesinde kulübün Alman scout ekibinin büyük payı olduğu belirtildi. Yeni scout ekibinin, Arroyo için ısrarcı olduğu ve büyük potansiyel taşıdığını belirterek olumlu rapor sunduğu ifade edildi. Oyuncu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de "Olur" vermesiyle 'Kartal' oldu.



KİMDİR?

Her iki kanatta da oynayabilen- Keny Arroyo, kariyerinde 48 maça çıkarken 6 gol, 8 de asist kaydetti. Henüz 17 yaşında Ekvador Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri için Uruguay ve Bolivya maçlarında görev aldı.

SATIN ALMA OPSİYONUNDA İLGINÇ DETAY

BEŞİKTAŞ'IN Arroyo'yu yaklaşık 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile transfer ettiği belirtildi. Sonraki satıştan pay maddesinde farklı bir detay da bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ilerleyen zamanda istediği takdirde 2.5 milyon Euro gibi bir rakama payın yüzde 30'una daha sahip olabiliyor. Böylelikle Independiente'nin sonraki satıştan pay hakkı yüzde 20'ye düşebilir. Yönetim, oyuncunun gelişimi ve gelecekte olası tekliflere bağlı olarak bu hakkı elinde saklı tutacak.

5 MADDEDE ARROYO

1 Keny Arroyo, eğitimini Moises Caicedo (Chelsea) ve Kendry Paez'in (Chelsea) yetiştiği kulüp olan Ekvador ekibi Independiente del Valle'de aldı.

2 Ekvador Ligi'nde sağ kanat oyuncuları arasında maç başına 1.4 isabetli şutla zirvede yer aldı.

3 Şut (maç başı 2.05) ve isabetli uzun pas (1.95) değerleriyle iki numaraya yerleşti. 3. bölgede başarılı dribbling (1.95), 3. bölgeye isabetli pas (2.57) ve rakip sahada araya girme (1) karnelerinde üçüncü oldu.

4 Ana mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat (6), orta saha (2), sağ bek (1) ve santrforda (1) da gerektiğinde oynuyor.

5 Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen genç yetenek, Ekvador'un en değerli 12. oyuncusu konumunda.



BİR GÖRÜŞ ALİ

ALİ GÜLTİKEN

Soru işareti

Arroyo transferi birçok açıdan bakılarak değerlendirilebilir. Genç bir oyuncu olmuş olması, istikbal vadediyor görüntüsünde olması, iki kanatta birden oynayabilmesi, iki ayağını birden kullanabilmesi, dar alanda çalım yeteneği gibi birçok pozitif yönü var. Diğer yandan genç bir oyuncu ve gelişim süreci ne olur bir soru işareti. İyi oyuncu olabilme potansiyeli farklı bir şey, büyük takım oyuncusu olabilme kriterleri farklı şeyler. Bu transferde görünen diğer konu da bonservis ücreti. Henüz kendini yüzde yüz ispat edememiş oyuncuya devre arası bu kadar para vermek de işin diğer yönü. Geçen sezon tartışılan ve bugünkü yönetimin de eleştirdiği Muçi ve Al-Musrati transferlerinin aynısını yapmaya benziyor. Bu transfer elbette süreç içerisinde farklı açılardan değerlendirilecek. Altını çizelim, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey düşük maliyetli ve hemen katkı yapabilecek oyuncular. 5 aylık bir süre için göreve gelen yönetimlerin, attığı adımların inandırıcı olabilmesi için geçmiş dönemden farklı şeyler yapmaları gerekir.