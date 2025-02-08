Eren’de sorun nakit!

G.Saray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmelerinden şimdilik olumlu sonuç çıkmadı.Bordo-mavili kulüp, 5 taksitte ve uzun süreye yayılan bu ödeme planını kabul etmedi. Fırtına 4.5 milyon Euro'nun tek seferde ödenmesini isteyince şartlarda anlaşılamadı.