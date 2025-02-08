Eren’de sorun nakit!

G.Saray ile Trabzonspor arasındaki Eren Elmalı görüşmelerinden şimdilik olumlu sonuç çıkmadı. Sarı-kırmızılılar son teklif olarak 4.5 milyon Euro (162 milyon TL) ile Karadeniz ekibinin kapısını çalarken 5 taksitte bonservisi ödeme isteği işleri bozdu.
Bordo-mavili kulüp, 5 taksitte ve uzun süreye yayılan bu ödeme planını kabul etmedi. Fırtına 4.5 milyon Euro'nun tek seferde ödenmesini isteyince şartlarda anlaşılamadı. İki taraf şimdilik görüşmelerde frene basarken transferin son günlerinde bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Eren de kararı bekliyor...