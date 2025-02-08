Jakirovic: Tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz

RECEP UÇAR: KAYSERİSPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, "Gergin bir maç. Tansiyonun çok yukarı çıktığı bir maç. Ama, maç öncesi Kayserispor taraftarı ve yönetimi ile geçen sene burada kader birlikteliği yaptığım oyuncularımın gösterdiği sevgi selinden dolayı onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Bizler, insanlar olarak en başta insani değerlerimizi kaybetmemiz gerekiyor. Ülkede futbolun paydaşlarının bir çok değerini, güvenilirliğini kaybettiği bir ortamda en başta bizler her ne olursa olsun insanlığımızı kaybetmemiz gerekiyor. O yüzden Kayserispor camiasına ve taraftarlarına gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'OYUNCULARIMIN EMEĞİNİ OPERASYON ÇEKEREK ELİNDEN ALDILAR'

Bugün oyuncularının emeğinin ellerinden alındığını aktaran Uçar, "Zaman zaman bizim zaman zaman Kayserispor'un iyi oynadığı bir oyun. Enteresan bir şekilde son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü stadyumda herkesin Kayserispor yedek kulübesi de dahil nasıl yedik diye üzüldüğü, 1 kişinin dahi itiraz etmediği bir golü ne yaptılar, ne ettiler VAR sistemi devre dışı kaldı dediler. Sonrasında komik bir çizgi çektiler. Beden olarak bizim oyuncumuzun ne kadar arkada olduğu belli. Parmak ucu mikroskopla baksanız ayarlanamayacak görüntü. Nereden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir pozisyonu açık ve net söyleyeyim bugün operasyon çekerek iptal ettiler. Konya halkı ve taraftarının mutluluğunu, oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar. 6 tane bariz maçta Konyaspor'un hakkı yendi. Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz. Bizlerin emeklerine zulüm ediyorsunuz. 4 yıldır ben bu durumu yaşıyorum. Böyle bir düzen olmaz. Güzellikleri konuşmamız lazım. 88'de bulduğumuz golle hak ettiğimiz 1 puanı aldığımız bir maç. Ama, operasyon çekerek elimizden aldıkları 1 puan. Ne diyeyim. Haftalardır kime kızayım bilmiyorum. Her maçı hak ederek kazanmak ya da hak ederek kaybetmek istiyorum. Kaybettiğim için değil her şeyi kaybettiğimiz için üzgünüm" ifadelerini kullandı.