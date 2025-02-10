Başakşehir’de Davidson ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Davidson da Luz Pereira'nın Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

33 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 19 lig maçında 3 kez fileleri havalandırdı.