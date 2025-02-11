Başakşehir FK, Ivan Brnic’i kadrosuna kattı

Başakşehir, bonservisi Yunan ekibi Olympiakos'ta bulunan, bu sene kiralık olarak NK Celje'de forma giyen sol kanat oyuncusu Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

23 yaşındaki Hırvat oyuncu bu sene NK Celje formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.

Lacivert-turunculu ekip şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."