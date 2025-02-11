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Giriş Tarihi: 11.2.2025 12:05

Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber! Derbide oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi. Sarı-kırmızı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı maçta sakatlanan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun kaçıracağı maçlar belli olurken Fenerbahçe ile oynanacak derbide oynayıp oynamayacağı da netlik kazandı. İşte detaylar...

Yunus Akgün’den Galatasaray’a kötü haber! Derbide oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de 6 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi.

SAKATLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta çapraz bağlarını koparan Mauro Icardi sezonu kapatmıştı. Bu sezon sık sık sakatlık yaşayan Ismail Jakobs da takımdan bir süredir uzak kaldı.

Son olarak Galatasaray'ın Ajax ile oynadığı maçta sakatlanan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu.

İKİ MAÇ DAHA KAÇIRACAK

Cim-Bom'da Yunus Akgün sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ve Çaykur Rizespor maçlarını da kaçıracak.

Tedavisine devam edilen genç futbolcunun, AZ Alkmaar'la İstanbul'da oynanacak rövanş maçına yetişme şansının bulunduğu, en kötü ihtimalle Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabileceği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber! Derbide oynayacak mı?
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