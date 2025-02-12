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Giriş Tarihi: 12.2.2025

Haydi Trabzon maça

Haydi Trabzon maça
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda bugün saat 18.00'de Papara Park'ta Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu karşılaşma öncesi çeşitli organizasyonların yapılacağı da duyuruldu. Tüm taraftarların davet edildiği ve ücretsiz olarak tribüne girebilecekleri mücadele, Trabzonspor altyapısı için tarihi bir öneme sahip. Kulübün sosyal medya hesaplarından gün boyu çağrı yapılırken, maçın Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı kaydedildi.
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Haydi Trabzon maça
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