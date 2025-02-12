Haydi Trabzon maça

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda bugün saat 18.00'de Papara Park'ta Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu karşılaşma öncesi çeşitli organizasyonların yapılacağı da duyuruldu.Trabzonspor altyapısı için tarihi bir öneme sahip. Kulübün sosyal medya hesaplarından gün boyu çağrı yapılırken, maçın Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı kaydedildi.