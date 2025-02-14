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Giriş Tarihi: 14.2.2025 10:09

Son dakika haberi: Galatasaray'da Alvaro Morata endişesi! AZ maçı sonrası sakatlık

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak turu zora soktu. Sarı-kırmızılı takımda yıldız futbolcu Alvaro Morata'dan ise kötü haber geldi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da Alvaro Morata endişesi! AZ maçı sonrası sakatlık

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Cimbom, rövanş öncesi Avrupa'da turu bir hayli zora soktu.

Sarı kırmızılı takım kötü bir oyunla mağlup olduğu maçın ardından bir kötü haber daha aldı.

MORATA'DAN KÖTÜ HABER

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, karşılaşmanın ardından ağrı hissettiğini belirtti.

MR'A GİRECEK

AZ Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hisseden tecrübeli oyuncu MR'a girecek. Çekilecek MR'ın ardından Morata'nın son durumu netlik kazanacak.

Galatasaray'a Milan'dan kış transfer döneminde transfer olan tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılı formayla 3 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Alvaro Morata endişesi! AZ maçı sonrası sakatlık
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