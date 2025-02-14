Son dakika haberi: Galatasaray’da Alvaro Morata endişesi! AZ maçı sonrası sakatlık

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Cimbom, rövanş öncesi Avrupa'da turu bir hayli zora soktu.
Sarı kırmızılı takım kötü bir oyunla mağlup olduğu maçın ardından bir kötü haber daha aldı.
MORATA'DAN KÖTÜ HABER
Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, karşılaşmanın ardından ağrı hissettiğini belirtti.
MR'A GİRECEK
AZ Alkmaar maçının ardından adalesinde ağrı ve batma hisseden tecrübeli oyuncu MR'a girecek. Çekilecek MR'ın ardından Morata'nın son durumu netlik kazanacak.
Galatasaray'a Milan'dan kış transfer döneminde transfer olan tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılı formayla 3 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.