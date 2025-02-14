Son dakika haberi: Galatasaray’da Alvaro Morata endişesi! AZ maçı sonrası sakatlık

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Cimbom, rövanş öncesi Avrupa'da turu bir hayli zora soktu.

Sarı kırmızılı takım kötü bir oyunla mağlup olduğu maçın ardından bir kötü haber daha aldı.

MORATA'DAN KÖTÜ HABER

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, karşılaşmanın ardından ağrı hissettiğini belirtti.

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