Yabancı hakem için top G.Saray ve F.Bahçe’de!

Galatasaray-Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ederken tartışılan yabancı hakem konusunda TFF, iki kulübün resmi taleplerine göre hareket edecek. Fenerbahçe ısrarla maçı yönetecek hakemin yabancı olmasını isterken, Galatasaray ise bu konuda net değil. Sarıkırmızılılar, ligdeki ilk karşılaşmada yerli hakemin düdük çaldığı için RAMS Park'taki mücadelede de Türk hakemin görev almasını istiyor. Önceki gün yaptığı toplantıda konuyu masaya getiren TFF Yönetim Kurulu, yabancı hakem meselesine soğuk değil. Merkez Hakem Kurulu da bu konuda bir çalışma yapıyor. Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Club Brugge-Atalanta maçında düdük çalan Halil Umut Meler'in performası da MHK'yi tatmin etmedi. Merkez Hakem Kurulu, bu haftanın ardından TFF'nin de onayıyla yabancı hakem konusunda bir adım atması bekleniyor.







İŞTE ADANA DEMİR KARARI

PFDK, G.Saray maçında 30. dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezalarını belirledi. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca Güney ekibi 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, 3 puanı da silindi. Adana Demir'in yönetim kurulu başkanı Murat Sancak 30 gün hak mahrumiyeti ile 500 bin TL para cezası aldı. Kulüp görevlisi Cihan Elçiçek 3 maçtan men edilirken, 292 bin 500 TL de fatura kesildi.

TERK EDEN -9'LA BAŞLAYACAK

TÜRKİYE Futbol Federasyonu önceki gün yaptığı toplantıda radikal kararlar alırken bunlardan biri SABAH Spor'un duyurduğu gibi maçtan çekilen takımlara verilecek cezaların artırılmasıydı. Bunun bir alışkanlık haline getirilip futbolun kaosun içine sokulmasından rahatsız olan TFF yönetimi, talimatlarda yapacağı değişiklerle sahayı terk eden takımların, hükmen yenilginin yanı sıra 9 puanını da silmeyi planlıyor. Bu ceza da lige başlanırken devreye girecek. Ayrıca para cezaları 3 katına çıkarılacak. Alt liglere düşme cezası da tekrar gözden geçirilecek. Önümüzdeki günlerde bu talimatın devreye girmesi bekleniyor.