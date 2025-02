Recep Uçar'dan mağlubiyet açıklaması: "Maçın başındaki gol her şeyi alt üst etti"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0'lık Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor karşısında alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Uçar, taraftarları sevindiremedikleri için üzgün olduğunu dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, bazı futbolcuların bireysel performanslarının kötü olduğunu belirtti.

"PES ETMİŞ DEĞİLİZ"

Taraftarların kendisini istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarlar geçen haftalarda bizi destekliyorlardı. Bodrum'u yendiğimizde hatta çok az şans verdiğimiz oyuncularla ligin en iyi takımlarından biri olan Eyüspor'u yendiğimizde bizlere nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlarsa, bugünkü gerek oyun gerekse sonuçtan dolayı da bu tarz bir reaksiyon gösterme hakkı her zaman vardır taraftarın. Saygı duyuyoruz. Haklılardır da. Onlardan ne kadar üzülüyorsa, ben daha fazla üzülüyorum. Ekibim, oyuncular, biz de üzgünüz. Ben kolay pes eden bir insan değilim, açık ve net söyleyeyim. Kendi adıma ben de oyuncularım da kolay pes edeceğimizi düşünmüyorum. Evet bugün ilk maçın başında gelen gol her şeyi belki alt üst etti, bütün enerjiyi aldı ama genel olarak şu an itibariyle 24 dört puanımız var. Kendim ve ekibim pes etmiş değiliz.'' dedi.