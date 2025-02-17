Beşiktaş haberi: İşte Kartal’ın Gedson Fernandes planı! Hedef belli...

Rus ekibinin teklifi 25 milyon Euro peşin bonservis bedeliydi ancak Beşiktaş yönetimi kabul etmedi. Sebebi ise Benfica'ya gidecek %50. Başkan Serdal Adalı'nın bu ciddi teklif üzerine Benfica'dan Gedson'un %50'sini almak için yaptığı görüşmeler şu ana kadar olumlu sonuçlanmadı.