Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu ile uzattı!

Beşiktaş, 17 yaşındaki santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kontratını yeniledi.

Siyah-beyazlılar, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcünün maaşında iyileştirme yaparak 2028'in sonuna kadar bir yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle: "Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

Mustafa Erhan Hekimoğlu siyah-beyazlı formayla bu sezon 20 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.