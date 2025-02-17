Fenerbahçe’den resmi başvuru Galatasaray talepte bulunmayacak

Yeni haftaya başlarken gözler Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi için TFF'ye çevrildi. Bu süreci çok yakından takip edenyabancı hakem konusunu Türkiye'nin gündemine taşımıştı. TFF Yönetim Kurulu geçen hafta içi yaptığı toplantıda prensip olarak derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesine sıcak bakmış ve MHK'ye talimat vermişti. Yine Türkiye'nin'dan öğrendiği kritik gelişmede MHK, UEFA'nın 5 elit hakemi için yazışmalara başlamıştı. Bilindiği üzere F.Bahçe yabancı hakem istiyor. Zaten maçtan sonra da Asbaşkan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç gibi bunu bir kez daha vurguladı.G.Saray ise "TFF yönetimi bir yabancı kararı aldıysa bunu bize bildirmedi. F.Bahçe'nin söylemleri bizi ilgilendirmiyor. Muhatabımız federasyondur" düşüncesinde ve yabancı hakem istemiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, TFF'ye konuyla ilgili bir başvuruda bulunmayacak. Önümüzdeki üç günde derbiyi yerli ya da yabancı bir hakemin yöneteceği belli olacak.