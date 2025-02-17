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Giriş Tarihi: 17.2.2025

Fenerbahçe’den resmi başvuru Galatasaray talepte bulunmayacak

SABAH SPOR, yabancı hakem konusunda yeni gelişmeleri açıklıyor. Sarı-lacivertli kulüp kararında kesin ve yüzde yüz yabancı istiyor. Sarı-kırmızılılar ise “F.Bahçe’nin düşüncesi önemli değil, muhatabımız TFF’dir” fikrini savunuyor

ÇAĞDAŞ HALICI
Fenerbahçe’den resmi başvuru Galatasaray talepte bulunmayacak
Yeni haftaya başlarken gözler Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi için TFF'ye çevrildi. Bu süreci çok yakından takip eden SABAH Spor, yabancı hakem konusunu Türkiye'nin gündemine taşımıştı. TFF Yönetim Kurulu geçen hafta içi yaptığı toplantıda prensip olarak derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesine sıcak bakmış ve MHK'ye talimat vermişti. Yine Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği kritik gelişmede MHK, UEFA'nın 5 elit hakemi için yazışmalara başlamıştı. Bilindiği üzere F.Bahçe yabancı hakem istiyor. Zaten maçtan sonra da Asbaşkan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç gibi bunu bir kez daha vurguladı. Ve sarılacivertli kulüp bugün TFF'ye resmi yazıyla başvuruda bulunacak. G.Saray ise "TFF yönetimi bir yabancı kararı aldıysa bunu bize bildirmedi. F.Bahçe'nin söylemleri bizi ilgilendirmiyor. Muhatabımız federasyondur" düşüncesinde ve yabancı hakem istemiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, TFF'ye konuyla ilgili bir başvuruda bulunmayacak. Önümüzdeki üç günde derbiyi yerli ya da yabancı bir hakemin yöneteceği belli olacak. TFF, en önemli kriteri her iki kulübün de resmi bir başvuru yapmasına bağladı.

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Fenerbahçe’den resmi başvuru Galatasaray talepte bulunmayacak
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