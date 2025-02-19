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Giriş Tarihi: 19.2.2025 14:18

Fenerbahçe'nin Anderlecht kampı kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu duyuruldu.

Fenerbahçe’nin Anderlecht kampı kadrosu açıklandı!

Sarı-lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk olacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Livakovic ve grip olan Allan Saint Maximin listede yer almadı.

Müsabaka 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Belçika'da çıkacak.

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Fenerbahçe'nin Anderlecht kampı kadrosu açıklandı!
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