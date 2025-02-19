Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi!

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1965 yılında kurulan ve 1987-1988'de en iyi sezonlarından birini yaşayan Samsunspor, ligi ilk 4 içinde bitirmesine rağmen Avrupa kupalarına katılamadı. Sonrasında inişli-çıkışlı bir dönem yaşayan Karadeniz ekibi, 1993-1994 sezonundan itibaren bugünkü adı Süper Lig olan 1. Futbol Ligi'nde kesintisiz 13 sezon geçirdi.

İlk defa 1987-1988 sezonunda Balkan Kupası ile yurt dışı tecrübesi yaşayan takım, yer aldığı B Grubu'nu ikinci tamamlayarak gruptan çıkamadı.

Samsun ekibi, 1993-1994 sezonunda ikinci kez katıldığı Balkan Kupası'nda önce Bulgaristan'ın Pirin Blagoevgrad takımıyla karşılaştı. İlk maçta Bulgaristan'da rakibiyle 0-0 berabere kalan takım, Türkiye'deki karşılaşmayı 4-1 yenerek rakibini eledi. Daha sonra Yunanistan'ın PAS Giannina takımı ile karşılaşan Samsun ekibi, deplasmanda rakibini 3-0 ve sahasında 2-0'lık skorlarla geçerek şampiyonluğu elde etti.

UEFA INTERTOTO KUPASI'NDA 2 KEZ MÜCADELE ETTİ

Karadeniz temsilcisi,1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'nda boy gösterdi. Intertoto Kupası'nda 6. Grup'ta yer alan takım, grupta ikinci sırada yer alarak kupadan elendi.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda eleme usulü oynanan kupanın yarı finaline kadar çıkmayı başardı. 5 Ağustos 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşılaşması Samsunspor'un son Avrupa kupası maçı oldu.

TRANSFER YASAĞINA RAĞMEN UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILMAK İSTİYOR

Sezona FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı ile başlayan ve hedefini "kümede kalmak" olarak belirleyen Samsun ekibi, ilk hedefine kısa sürede ulaştı.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 46 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sıraya yerleşerek hedefini UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olarak güncelledi.

Samsun ekibi, 59 yıllık tarihinde UEFA Avrupa Ligi'ne ilk kez katılarak taraftarlarına bu heyecanı yaşatmak istiyor.

ALMAN TEKNİK DİREKTÖR REIS 2 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Samsunspor'un bu başarının ardındaki isim teknik direktör Thomas Reis, takımın başında geçirdiği 23 müsabakada maç başına ortalama 2 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasını elde etti.

Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Bellona Kayserispor'u 1-0, Atakaş Hatayspor'u 3-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, Göztepe'yi 4-3, Adana Demirspor'u 3-1, Kasımpaşa'yı 4-2, Onvo Antalyaspor'u 2-0, Sipay Bodrum FK'yi 4-0, Trabzonspor'u ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe ile 2-2, Corendon Alanyaspor ile 1-1, Net Global Sivaspor ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Beşiktaş'a 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-2, İkas Eyüpspor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Ligin ikinci yarısına Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak başlayan Samsunspor, İstanbul'dan bir puanla dönme başarısı gösterdi. Sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Samsun ekibi, bu sezon en farklı mağlubiyeti deplasmanda RAMS Başakşehir'e 4-0 yenilerek yaşadı. Ağır yenilginin ardından toparlanan Karadeniz ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 ve deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek, ligdeki yükselişine kaldığı yerden devam etti.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MARIUS MOUNDILMADJI OLDU

Karadeniz ekibi, oynadığı 23 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken kalesinde 23 gol gördü.

Forvet oyuncusu Marius Moundilmadji 8 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Kırmızı-beyazlı takımda Carlo Holse 7, Olivier Ntcham ile Soner Aydoğdu 5'er gol kaydederken, Landry Dimata 3, Rick van Drongelen ve Arbnor Muja 2 kez gol sevinci yaşadı.

Youssef Bennasser, Flavien Tait, Zeki Yavru, Marc Bola ve Kingsley Schindler de birer gol atma başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlı takımda Emre Kılınç 6, Zeki Yavru 5, Marius Moundilmadji 4 ve Marc Bola ile Landry Dimata 3'er asist yaparak en fazla gol pası veren futbolcular oldu.